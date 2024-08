Elezioni Usa, Harris in vantaggio su Trump in tre stati in bilico

(Adnkronos) – Un nuovo importante sondaggio mette Kamala Harris davanti a Donald Trump in tre stati chiave, segnalando una importante inversione di tendenza per il partito democratico a tre mesi dalle elezioni Usa. Secondo un sondaggio del New York Times/Siena College la vicepresidente è davanti al Tycoon di quattro punti percentuali in Wisconsin, Pennsylvania e Michigan, con il 50% di sostegno tra i probabili elettori, contro il 46% di Trump. Il margine di errore di campionamento nei tre stati è stato di più o meno 2,5 punti percentuali per tutti gli elettori registrati e di più o meno 2,6 punti percentuali per l’elettorato probabile. I sondaggi sono stati condotti su circa 20mila elettori tra il 5 e il 9 agosto, nella settimana in cui Harris ha nominato Tim Walz, governatore del Minnesota ed ex insegnante di scuola superiore, come suo compagno di corsa alla Casa Bianca. Secondo gli elettori registrati intervistati, Harris è “più intelligente” e “caratterialmente più adatta” a guidare gli Stati Uniti del tycoon. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)