Chiama 112 e annuncia suicidio, carabiniere la convince a desistere

AIl militare, in attesa di localizzare l’abitazione, ha instaurato un rapporto di fiducia con la donna Palermo, 19 ago. (Adnkronos) – Chiama il 112 dicendo di volersi suicidare ma il carabiniere della centrale operativa la convince a desistere. E’ accaduto a Favara, nell’Agrigentino, dove venerdì scorso, nelle prime ore della mattina, una donna in preda allo sconforto ha contattato il numero unico di emergenza, spiegando di volersi gettare nel vuoto, lanciandosi dal tetto di casa. Un gesto disperato legato ai problemi derivanti dalla separazione con il compagno. L’operatore della centrale operativa della Compagnia carabinieri di AGRIGENTO, compresa la delicatezza della situazione, ha instaurato un intenso dialogo, fatto di ascolto, supporto e sostegno, riuscendo a carpire la fiducia della donna e a prendere tempo in attesa di localizzare l’abitazione per l’invio delle pattuglie.

Nella lunga conversazione il militare, che ha mantenuto il contatto telefonico fino all’arrivo della gazzella della sezione Radiomobile, è riuscito a tranquillizzare la donna, facendola desistere dal gesto. Poco dopo è stata affidata alle cure del personale sanitario del 118 che l’ha condotta in ospedale. “L’episodio testimonia il delicato ruolo dell’Arma dei carabinieri fin dal primo contatto con il cittadino – spiegano dal Comando provinciale dei carabinieri di AGRIGENTO -. La centrale operativa, costituita da personale altamente specializzato, offre una prima assistenza alle persone in difficoltà attraverso l’ascolto e il dialogo e coordina le pattuglie sul territorio con prontezza ed efficacia”.