Caltanissetta. Mirisola (FI): “L’acquisizione dell’area verde della collina Sant’Anna valore aggiunto per la Città”

CALTANISSETTA. Si è tenuto un incontro tra la delegazione della dirigenza di RaiWay S.p.a e il Capogruppo di Forza Italia al Consiglio Comunale Marcello Mirisola, che già qualche anno fa ha colto l’invito del comitato “Parco Antenna” ad interessarsi della questione per addivenire ad una soluzione da decenni rincorsa e mai concretizzatasi, e che adesso sembra vedere il traguardo farsi sempre più vicino, per l’acquisizione dell’area in collina Sant’Anna da parte del Comune di Caltanissetta.

Una delicata opera di negoziazione svolta dal consigliere Mirisola durante un lungo tavolo di trattativa, organizzato fuori regione, alla quale, per conto di RaiWay, erano presenti lo Staff CEO Relazioni Istituzionali e Comunicazione Esterna, il Responsabile delle Infrastrutture e Immobiliare, un Rappresentante del CDA e l’ Avvocato Affari Legali e Societari.

“È da decenni una questione di grande rilievo all’interno del nostro Comune, ed un obiettivo fortemente desiderato dalla comunità – ha dichiarato Mirisola – la finalità del mio intervento, di concerto con il Sindaco, è stata fin da subito quella di trovare la quadra che potesse permettere alla città di Caltanissetta di entrare in possesso di un’immensa area verde di 13 ettari, attualmente di proprietà di Rai Way S.p.a., sulla quale insiste, oltre che un’importante quantitativo di strutture coperte, un’opera che rappresenta il tratto distintivo della Città: la famosa Antenna Rai, simbolo storico di Caltanissetta.

È chiaro a tutti – ha proseguito Mirisola – che l’acquisizione di una simile area sarebbe per la città un valore aggiunto, rappresentando la concreta possibilità di divenire uno dei parchi urbani più grandi della Sicilia, se non il più grande.” La partita si giocherà al prossimo consiglio comunale nel quale si deciderà se acquisire l’area e destinarla a progetti di riqualificazione urbanistica o lasciare la stessa sotto la pertinenza del colosso Rai Way S.p.a. “Mi auguro fortemente – ha concluso – che a seguito della trattazione all’interno del civico consesso, si possa incardinare un dialogo costruttivo che abbia come fine ultimo e celere quello di portare un reale vantaggio alla nostra comunità.”