Caltanissetta. Furto nella chiesa Sant’Anna, Tesauro: “Gesto increscioso, fiducioso che i responsabili verranno assicurati alla giustizia”

“Esprimo massima solidarietà, insieme alla Giunta, alla comunità cattolica cristiana della Parrocchia Sant’Anna per il gesto increscioso che ha subito. Quanto avvenuto nella notte riguarda non solo la parrocchia ma tutti noi, perché gli oggetti rubati rappresentano anche la nostra Storia identitaria. Sono sicuro e fiducioso che i responsabili verranno assicurati alla giustizia.” A dichiararlo è il sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro in merito al furto messo a segno da ignoti durante la notte, dove sono stati rubati alcuni oggetti di valore dalla chiesa Sant’Anna al Testasecca.