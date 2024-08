Caltanissetta. Emergenza Idrica. Sondaggio del gruppo “Futura – Costruiamo Insieme la Città” per ricognizione di disagi e disservizi

CALTANISSETTA. Il gruppo politico di Futura – Costruiamo insieme la città- ha pensato di avviare dal basso una ricognizione dei disagi e dei disservizi nell’erogazione idrica nella città di Caltanissetta. Il primo passo necessario è avere contezza dell’entità del problema. Il razionamento della distribuzione ogni cinque giorni è ormai una realtà ma a questo si aggiunge la mancata erogazione in vaste aree comprese nelle zone indicate da Caltaqua nel calendario della distribuzione.

Abbiamo riscontrato numerose segnalazioni di utenti e di interi condomini che non hanno ricevuto l’ approvvigionamento idrico nei giorni stabiliti e che nonostante gli annunci del gestore, non hanno ricevuto nessuna autobotte sostitutiva. Tutto ciò sta accadendo in un periodo in cui molti anziani rimangono in città, privati di un bene primario, pubblico ed essenziale.

Per tale motivo chiediamo la collaborazione di tutti coloro che hanno a cuore il problema per diffondere il sondaggio. Si tratta di un sondaggio anonimo che non ha la pretesa di ottenere un risultato scientificamente accurato, non è questo il nostro ruolo, ma che assumerà una certa valenza ed un peso politico quanti più saranno i cittadini e le cittadine a rispondere. L’obiettivo è quello di raccogliere più dati possibili da porre all’attenzione delle istituzioni preposte.

Se ogni cittadino che subisce un disservizio vive il problema in modo isolato allora sarà difficile acquisire consapevolezza e trovare una soluzione. Condividere dal basso dati e segnalazioni, invece, contribuirà a prendere coscienza di un tema collettivo che riguarda un diritto essenziale.

Sarà nostra cura aggregare le risposte ricevute e formulare un report che sarà reso pubblico in tempo reale.

Questo il link per partecipare al sondaggio: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbuHYhM4WOwxAOixk8ySpIuUKk1Di_K-AirBw7XLPxE209Bg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link