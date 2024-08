Caltanissetta. Emergenza idrica. Lettera aperta di Sergio Cirlinci al sindaco: “Chieda al Prefetto di intervenire come avvenuto ad Agrigento”

CALTANISSETTA. Riceviamo e pubblichiamo lettera aperta di Sergio Cirlinci al sindaco Walter Tesauro in merito alla sempre più difficile emergenza idrica che ormai da quasi due mesi attanaglia la Città e i nisseni.

“Come lei ben sa, sono 55 giorni che parecchi suoi concittadini, residenti in diverse zone della città, Viale Stefano Candura, parte della Zona Niscima e qualche altra, non ricevono acqua. In tutti questi giorni abbiamo sentito e letto di incontri, tavoli tecnici, riunioni e giovedì scorso, consiglio comunale, la richiesta immediata dell’invio delle pompe di sollevamento, emendamento consigliera Petitto approvata all’unanimità ed immediatamente trasmessa a chi di competenza.

Mi spiace doverLe comunicare però che anche oggi siamo rimasti a secco, oggi era il nostro turno di erogazione e, dopo aver controllato, dell’acqua nessun segnale neanche a bordo strada. Delle promesse autobotti, quelle che qualche consigliere in consiglio dava per arrivate, neanche l’ombra. Leggo, penso e son certo che lo abbia fatto anche Lei, che ad Agrigento, nelle zone dove a causa della mancanza di pressione l’acqua non arriva l’acqua, già da ieri, dopo la manifestazione, sicuramente più sentita e partecipata, non come il Sit In, disertato da molti cittadini e da una consistente parte della politica locale, su disposizione del Prefetto, le autobotti della Protezione Civile già da ieri stanno rifornendo direttamente le case, riempiendo i recipienti degli “assetati”.

La invito a fare un ennesimo tentativo. Non essendo andati a buon fine i precedenti, Le chiedo di farsi immediatamente portavoce di noi cittadini, chiedendo a S.E. il Prefetto di adottare un provvedimento simile a quello del collega agrigentino. Ritengo giusto che lo faccia Lei, in qualità di primo cittadino. Resto in attesa di una sua comunicazione e di sentire il rumore dei motorini dell’acqua o al citofono la voce di una persona dirci “buongiorno, abbiamo portato l’acqua”. Buona domenica e mi scuso nuovamente per il mezzo poco formale che ho scelto per comunicare con Lei. Essendo disperati e profondamente delusi, non sapendo più cosa fare per risolvere questa situazione che giorno dopo giorno si fa sempre più tragica, psicologicamente ed anche sotto l’aspetto igienico sanitario. Rimettiamo a Lei la nostra richiesta di aiuto e a chi può intervenire. Ad Maiora

Sergio Cirlinci