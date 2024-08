Caltanissetta. Crisi idrica e aziende zootecniche, svolto in prefettura tavolo tecnico

Nella mattinata di oggi, il Prefetto di Caltanissetta ha presieduto un’ulteriore riunione tecnica per un aggiornamento sulla crisi idrica e per rinvenire una soluzione congiunta ed efficace per il rifornimento delle aziende zootecniche.

In particolare, alla presenza del Presidente dell ATI idrico, del Sindaco di

Caltanissetta, del Vice Sindaco di san Cataldo, del Direttore di Caltaqua, del referente di Siciliacque e del Dirigente del Consorzio di bonifica 4 si è convenuto di potenziare l’attuale sistema di distribuzione della rete del Consorzio al fine di garantire una distribuzione equa e maggiormente cadenzata per soddisfare i fabbisogni delle aziende servite dal Consorzio.

Rimane in campo l’azione sinergica della Forestale e di Caltaqua, coordinata dall’ATI e già praticata nelle ultime settimane, che attraverso il servizio sostitutivo con autobotti garantirà la distribuzione idrica alle aziende che insistono sul territorio di Marianopoli e Mussomeli e per le altre non servite dalla rete del Consorzio, già comunicate dai Sindaci del territorio provinciale.