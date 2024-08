Caltanissetta, concerto“Generazione di fenomeni”: giovedì 29 agosto a Villa Amedeo

Appuntamento da non perdere, nell’ambito del Settembre Nisseno, giovedì 29 agosto a Caltanissetta, alle ore 21.30 a Villa Amedeo, con “Generazione di fenomeni”, un concerto pop rock che racconta i fenomeni del panorama musicale del nuovo millennio con un occhio puntato verso il futuro della musica leggera ed uno nostalgico al passato .

La voce del gruppo è Mariangela Rizza , laureata al conservatorio Tchaikovsky di Nocera Terinese, diplomata performer da musical alla Bsmt di Bologna e vocal coach alla Mast 79 di Caltanissetta di diversi ragazzi ormai anche artisti affermati. Al suo fianco uno dei suoi primissimi allievi, ormai professionista del settore musicale, Andrea Garozzo laureato alla Saint Louise di Roma e musicista accompagnatore di artisti vari.

La giovane band di generazione Z è formata da: Alex Amato di Lentini Laureato in batteria pop rock ; Valerio Ruvolo di Caltanissetta Bassista e Laureato al conservatorio di Parma; Emanuele Vassallo di Caltanissetta studia Piano Tastiere alla Saint Louis di Roma; Simone Fiaccabrino di Caltanissetta Chitarrista laureato in chitarra Classica e Pop Rock in due differenti conservatori Adria e Trapani; le coriste Gloria Gelsomino e Federica Marino.

Alcuni ospiti faranno parte della serata grazie alla collaborazione continuativa tra la Rizza, Alba Bifarella e Aldo Rapè. Si ringrazia Tony Gangitano per aver creduto nel progetto di giovani artisti del nostro territorio e per la promozione attraverso l’amministrazione comunale.