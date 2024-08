Caltanissetta. Accesso agli asili nido: interrogazione dei consiglieri di minoranza di PD e del Movimento Futura-Costruiamo insieme la città

CALTANISSETTA. A Caltanissetta l’accesso agli asili nido comunali continua ad essere escluso per troppe famiglie.

A fronte di 213 richieste, solo 136 bambine e bambini potranno effettivamente accedere ad uno dei posti disponibili presso gli asili nido del Comune di Caltanissetta, mentre i restanti 77 e le loro famiglie dovranno restare in lista d’attesa.

I consiglieri comunali Carlo Vagginelli ed Armando Turturici, rappresentanti del Partito Democratico e del Movimento Futura-Costruiamo insieme la città, hanno presentato un’apposita interrogazione al fine di conoscere le iniziative che l’Amministrazione attiva intende adottare per dare risposta alle famiglie attualmente escluse dal servizio e per aumentare il numero di posti disponibili.

Analizzando la fascia d’età 0-3 anni, nella nostra città solo un bambino o una bambina su 11 può accedere ad uno degli asili nido comunali: l’8,76% del totale. Questi numeri sono alla base della collocazione di Caltanissetta al penultimo posto nella graduatoria nazionale sulle politiche per l’infanzia (Classifica del Sole 24 ore, anno 2022), ma incidono anche sul tasso di occupazione femminile, fermo nella nostra provincia al 22%, e sulla costante riduzione della natalità.

La presenza di adeguati servizi di assistenza e formazione per la prima infanzia è infatti indispensabile per liberare le famiglie ed in particolare le donne dalla necessità di scegliere tra lavoro e figli, ma è anche una condizione essenziale per offrire maggiori opportunità di successo formativo ai bambini e alle bambine.

Con la loro interrogazione i Consiglieri Vagginelli e Turturici intendono accendere i riflettori su tale tematica, riservandosi di avanzare sin dai prossimi giorni puntuali proposte per un ampliamento del servizio educativo comunale rivolto alla primissima infanzia.