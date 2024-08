Caltagirone. Donna tenta di lanciarsi nel vuoto, salvata

Gli agenti della polizia di Stato di Caltagirone sono intervenuti presso un’abitazione di Caltagirone in seguito alla segnalazione di una donna che minacciava di lanciarsi nel vuoto dalla terrazza di un condominio. Giunti sul posto, i poliziotti hanno raggiunto la terrazza, trovandosi di fronte la donna in evidente stato confusionale. A quel punto, uno degli agenti ha tentato di stabilire un contatto parlandole e avvicinandosi con cautela, cercando di tranquillizzarla, mentre, l’altro agente, approfittando di un attimo di distrazione è riuscito a bloccare la donna, allontanandola rapidamente dal punto di pericolo. Successivamente i poliziotti hanno affidato la donna alle cure dei sanitari del 118 che l’hanno accompagnata in ospedale.