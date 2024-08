Calcio juniores. Il 21 agosto stage della Sancataldese al “Valentino Mazzola” per giovani classe 2005, 06 e 07

Ancora uno stage per entrare a far parte della selezione juniores della Sancataldese. E’ tutto pronto in casa verdeamaranto per la seconda tornata dello stage diretto ai giovani della categoria Under 19 (anno 2005,2006,2007), per individuare atleti da aggregare al gruppo che parteciperà al prossimo campionato juniores regionale.

Lo stage si svolgerà il prossimo 21 agosto alle 18,45 nello stadio comunale Valentino Mazzola. Gli atleti interessati a partecipare dovranno inviare una email a: segreteria.asdsancataldese@gmail.com. Andrà allegato:

▪️ documento di riconoscimento

▪️ certificato medico per attività sportiva AGONISTICA

▪️ eventuale nulla osta da parte della società d’appartenenza.

Per informazioni è possibile telefonare al 3805805520 e al 3283112119