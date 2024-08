Borsa, Tokyo rimbalza dopo il crollo. Piazza Affari apre in positivo

(Adnkronos) – La borsa di Tokyo registra un forte rimbalzo dopo la giornata di ieri, lunedì 5 agosto. Alle 9.30 ora locale, l'indice azionario Nikkei ha guadagnato l'8,02%, o 2.522,03 punti, dopo il record di perdite di lunedì. Le borse europee aprono in cauto rialzo. Dopo i primi scambi il Ftse Mib avanza dello 0,61% a 31.484 punti, il Dax di Francoforte segna +0,79% e il Ftse 100 di Londra +0,54%. Avvio poco mosso per Parigi, dove il Cac 40 registra +0,04%. Lunedì nero ieri 5 agosto 2024 per le borse europee, dopo il tonfo di Tokyo. Nel pomeriggio, dopo l'avvio di Wall Street, le perdite si sono leggermente ridotte. A fine giornata Milano ha lasciato sul terreno il 2,26% con il Ftse Mib a 31.293 punti. A Francoforte il Dax ha chiuso con -1,81% a 17.323, il Ftse 100 ha ceduto il 2,05% e il Cac 40 ha segnato -1,61%. —finanzawebinfo@adnkronos.com (Web Info)