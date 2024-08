Bimbo annegato in piscina a Palermo, sfuggito ai genitori assopiti

Il piccolo di tre anni (li avrebbe compiuti domani) annegato in piscina in via Tritone, a Palermo, e’ sfuggito al controllo dei genitori, che si erano assopiti nel primo pomeriggio. Il bambino e’ andato verso la piscina, dove e’ caduto, annegando nel giro di pochi minuti. Quando il papa’ si e’ svegliato ha iniziato a cercarlo e lo ha ritrovato esanime, a faccia in giu’, nella piscina della villa abitata dalla famiglia. Inutili i tentativi di rianimarlo, da parte dei genitori e dei soccorritori, chiamati immediatamente e giunti nell’abitazione della borgata marinara di Barcarello nel giro di pochi minuti.