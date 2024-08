AAA cercasi… “Dilettanti allo sbaraglio”. Evento a San Cataldo l’8 settembre

SAN CATALDO – Il prossimo 8 settembre, presso il cortile della Parrocchia San Domenico Savio di San Cataldo, si svolgerà una serata all’insegna del divertimento e delle risate: la prima edizione de “La Corrida – Dilettanti allo sbaraglio”. Gli organizzatori e il parroco, Padre Angelo Pilato, sono alla ricerca di talenti locali per questo evento di intrattenimento, che si propone come un’occasione per riunire famiglie e giovani della comunità parrocchiale, offrendo un momento di gioia condivisa. Chiunque sia interessato a partecipare può ottenere il regolamento, la domanda di partecipazione e tutte le informazioni necessarie rivolgendosi agli uffici parrocchiali oppure inviando una mail a corridadomenicosavio@gmail.com . Il documento ufficiale per la partecipazione all’evento specifica, all’articolo 4, che “La rassegna prevede la partecipazione di concorrenti che si esibiranno in diverse discipline artistiche, tra cui musica, canto, imitazioni, danza, cabaret, recitazione e altro. Le performance potranno essere eseguite da soli o in gruppi di varie dimensioni (duo, trio, ecc.). Ogni esibizione avrà una durata massima di 5 minuti”. Inoltre, saranno ammessi solo i primi 20 iscritti che invieranno la propria domanda di partecipazione entro e non oltre il 31 agosto.