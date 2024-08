A Sutera l’ispettore Maurizio Lalicata ha corso nel ricordo del poliziotto antimafia Lillo Zucchetto

Nella suggestiva cornice del Borgo suterese si è svolta la gara podistica in memoria di Lillo Zucchetto, poliziotto originario di quel Centro, ucciso da mano mafiosa il 14 novembre 1982 in via Notarbartolo a Palermo.

Alla manifestazione sportiva, tra i numerosi partecipanti, vi era anche l’Ispettore della Polizia di Stato Maurizio Lalicata in servizio presso la Questura di Caltanissetta, che si è classificato 7° assoluto e 1° nella sua categoria “senior master 50”.

L’importante partecipazione di pubblico e di un appartenente alla Polizia di Stato, ha reso il ricordo dello stretto collaboratore di Ninni Cassarà, ancora più vivo e imperituro.