A Scicli la cooperativa Agire organizza “Un cannolo per Camilleri” in occasione del compleanno del grande scrittore agrigentino

In occasione del compleanno di Camilleri, anche quest’anno la cooperativa Agire vuole ricordare il grande scrittore agrigentino, autore delle indagini del Commissario Montalbano, tramite un percorso alternativo nei luoghi della fiction. Il percorso si snoderà lungo via F. Mormina Penna, partendo dal commissariato di Vigata, set cinematografico allestito all’interno del Municipio di Scicli. Si proseguirà con una visita alla questura di Montelusa, procedendo alla scoperta di palazzo Spadaro, set dei romanzi storici di Camilleri, come “la Mossa del Cavallo” e “la Concessione del telefono”.

Si concluderà nella splendida cornice della Chiesa-Museo di Santa Teresa D’Avila, straordinario edificio che chiude la via F.M. Penna, già patrimonio Unesco. Le visite nei vari palazzi saranno accompagnate dalle parole del grande autore agrigentino che permetteranno di conoscere meglio segreti e aneddoti poco conosciuti della sua vita.

Andrea Camilleri non è stato solo un grande scrittore ma anche protagonista di mille avventure e anneddoti che siamo pronti a raccontarvi giorno 6 Settembre. Una degustazione di cannoli a cura della cannoleria “Cannolia” vi attenderà con una sorpresa finale. Appuntamento alle ore 17,00 davanti il Municipio di Scicli. Non mancate! Costo del biglietto €10 Per info e prenorazioni: agirecooperativa@gmail.com tel. 3518881474