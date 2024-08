A Gela la Croce Rossa segnala: “Falsi volontari chiedono offerte in denaro, denunciate subito”

GELA. Falsi volontari della Croce Rossa in questi giorni, stanno chiedendo in Città offerte in denaro, usando tesserini probabilmente contraffatti. Lo riporta il Quotidiano di Gela. La segnalazione arriva dal comitato locale della Cri, che l’ha diffusa sui canali social. E’ già stata presentata una denuncia.

“Vogliamo chiarire che al momento non stiamo effettuando alcuna raccolta fondi. I nostri volontari non sono autorizzati a chiedere soldi porta a porta o per telefono. Quando la Croce Rossa promuove una raccolta fondi, lo fa sempre attraverso canali ufficiali e campagne pubbliche, indicando chiaramente come donare in modo sicuro. Diffidate da chiunque vi chieda soldi a nome della Croce Rossa, anche se mostra un tesserino. Segnalate eventuali abusi al Comitato Cri di Gela o alle forze dell’ordine”, fanno sapere dal comitato locale.