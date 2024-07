WWF. Nuovo nido di tartaruga Caretta caretta a Torre Pozzillo a Cinisi

La notte del 28 luglio una tartaruga marina del genere Caretta caretta è stata osservata nell’arenile di Torre Pozzillo a Cinisi, nello straordinario atto della deposizione delle uova.

Il volontario ha scoperto per caso la tartaruga marina perché sentiva rumori strani durante una passeggiata serale nella spiaggetta e constatava un grande esemplare nell’atto della deposizione. Straordinarie le immagini che ha potuto realizzare sempre col massimo rispetto e tutela.

Lo stesso ragazzo ha avvisato la Guardia Costiera che a sua volta ha fatto intervenire i referenti del Progetto Tartarughe del WWF Italia, contattando Giorgio De Simone, Francesco Paolo Palazzo e poi mettendo in sicurezza il nido, nel pomeriggio grazie a Roberto D’Uscio, volontario di Liberambiente e Chiara Siddiolo, biologa marina del WWF.

Una sorpresa graditissima per i frequentatori di questa piccola caletta che hanno preso a cuore lo straordinario atto di vita selvaggia in un luogo a loro molto familiare e caro, saranno loro insieme ai referenti del WWF a tutelare e sorvegliare questo luogo in attesa della schiusa che avverrà tra 50 e 70 giorni grazie al calore della sabbia. Una apposita chat è stata attivata per seguire l’evoluzione della schiusa.

La Caretta caretta è una specie protetta ed ad alto rischio di estinzione pertanto tutte le operazioni saranno eseguite ottemperando alle normative di legge in vigore.