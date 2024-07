Vtex e Pinterest rivoluzionano il social commerce

(Adnkronos) – Vtex (NYSE: VTEX), la piattaforma di commercio componibile per eccellenza, ha annunciato una partnership strategica con Pinterest. Questa alleanza mira a rafforzare le capacità di social commerce dei brand di tutto il mondo, consentendo loro di connettersi in modo più efficace con i consumatori. Attraverso la nascente collaborazione, i 2.600 clienti globali di Vtex avranno l'opportunità di interagire con l'audience di Pinterest, una delle piattaforme più influenti nel panorama dello shopping online. La partnership consentirà ai clienti di Vtex di integrare i loro cataloghi di prodotti con Pinterest, creando Pin personalizzati e gestendo campagne pubblicitarie altamente performanti, secondo la nota. Whirlpool, Blaisten e Easy saranno tra i primi a beneficiare di questa innovativa collaborazione. "Con oltre mezzo miliardo di utenti attivi mensili, Pinterest sta portando sulla sua piattaforma un numero sempre maggiore di prodotti rilevanti che i nostri utenti amano. La nostra partnership con Vtex è un altro modo per i grandi brand e per i clienti della region di entrare in contatto con i nostri utenti che cercano ispirazione e shopping in un luogo online positivo e stimolante", ha dichiarato Matt Hogle, VP della Global Sales Organization di Pinterest. "In VTEX, consentiamo ai grandi brand globali di mantenere agilità e di offrire esperienze di acquisto senza soluzione di continuità da qualsiasi luogo", ha dichiarato Santiago Naranjo, CRO di VTEX. "Con la nostra ultima partnership nel social commerce, VTEX svolge un ruolo fondamentale nel tradurre l'ispirazione trovata sulla piattaforma di Pinterest in connessioni autentiche con i consumatori per molti dei brand più famosi al mondo, alimentando la loro esperienza di acquisto. Questo favorirà engagement attivo e significativo che rinvigorirà la crescita organica e promuoverà una comunità vibrante, mentre continuiamo a creare la migliore esperienza di commercio unificato". —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)