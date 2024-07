UE, Falcone (fi-ppe): «felici per rielezione Von der Leyen, bene apertura su commissario mediterraneo»

«Congratulazioni alla rieletta presidente della Commissione Europea Ursula Ursula Von der Leyen. Felici di aver lavorato, come Ppe e delegazione di Forza Italia, per garantire altri cinque anni di impegno per la centralità del nostro continente nel mondo. Abbiamo potuto ascoltare e condividere delle dichiarazioni programmatiche improntate all’equilibrio e ai valori dell’integrazione Ue. Molto positiva, inoltre, l’apertura su un nuovo slancio alle politiche del Mediterraneo, con la programmata nomina di un Commissario ad hoc che lavori per favorire la stabilità economica e sociale dell’area. Ciò andrà nell’interesse dell’Italia e delle Regioni del Sud. Lavoreremo per difendere la libertà, promuovere dialogo e investimenti nella solidarietà fra popoli e nazioni». Così l’eurodeputato FI-PPE Marco Falcone, vice capodelegazione della delegazione azzurra nel Ppe, dopo la riconferma di Ursula Von Der Leyen alla guida della Commissione Europea.