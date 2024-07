“Sud Chiama Nord”: Cateno De Luca traccia gli obiettivi politici per la provincia di Caltanissetta”

CALTANISSETTA. Si è tenuto a Caltanissetta un incontro tra i coordinamenti cittadini, i tesserati e il leader di Sud Chiama Nord, Cateno De Luca, e il coordinatore regionale, Danilo Lo Giudice. L’incontro ha rappresentato l’ occasione per tracciare gli obiettivi del partito nel territorio e pianificare le prossime sfide.

L’obiettivo è di radicarsi ulteriormente e consolidare la presenza di Sud Chiama Nord, rendendo il partito sempre più competitivo in vista delle prossime elezioni regionali.

” Abbiamo voluto, ha spiegato il leader di Sud chiama Nord, un momento di confronto con tutti coloro che hanno creduto in noi e ci hanno sostenuto per ringraziarli per il supporto durante le elezioni europee e per tracciare insieme gli obiettivi del partito.”

” Ora, ha proseguito De Luca, si chiede un passo ulteriore nei confronti del movimento con un impegno maggiore. Siamo nella fase di organizzazione in tutta la provincia di Caltanissetta. Il messaggio che vogliamo lanciare è chiaro: tutti che i candidati saranno scelti un anno prima delle elezioni.. Non ci saranno ingressi dell’ultima ora. La regola sarà applicata in tutta la Sicilia, con una militanza a punti che assicurerà trasparenza e dedizione.”

“L’obiettivo,” ha concluso De Luca, “è quello di lavorare per dare alla Sicilia il ‘governo del fare’, superando le logiche del tirare a campare che ha contraddistinto tutti i governi che ad oggi si sono alternati.”

Entro dicembre 2025, Sud Chiama Nord mira a definire un programma strategico che possa portare a un reale cambiamento per poi arrivare a giugno 2026 a individuare il candidato attraverso le primarie con quelle forze politiche che vorranno esserci.