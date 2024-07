Stromboli. Nuova eruzione, flusso di lava in mare

Nuova eruzione del vulcano Stromboli, alle Eolie. Il parossismo si è verificato ai crateri sommitali. L’attività ha prodotto una colonna eruttiva e un flusso di lava lungo la Sciara del Fuoco, giunto fino al mare. Qui il flusso si è propagato per decine di metri dalla linea di costa. Dal punto di vista sismico, tutte le stazioni di Stromboli hanno registrato un “transiente sismico – spiegano dall’Ingv – associato ad una sequenza di eventi esplosivi per la durata complessiva di circa 8 minuti”. L’ampiezza media del tremore “ha raggiunto in corrispondenza dell’evento parossistico un livello molto alto”, seguito da un rapido decremento fino a raggiungere attualmente “il livello medio”.