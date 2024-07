Sicilia. Prevenzione e lotta agli incendi: a Gangi attivata vasca approvvigionamento idrico di elicotteri

L’estate, il gran caldo, gli incendi. Una situazione non facile da gestire e per la quale ci si sta organizzando per prevenire e al tempo stesso per creare strumenti di lotta agli incendi che ogni estate devastano il patrimonio boschivo siciliano.

Arriva da Gangi la notizia che è stata collocata ed è attiva, in contrada Piano, dentro il foro Boario, una vasca per finalità antincendio dalla capienza di 30 mila litri necessaria per almeno 16 lanci.

La vasca è stata installata dal Comune di Gangi che ha messo a disposizione l’area e una piattaforma idonea oltre alla fornitura di acqua. Il Corpo Forestale della Regione Siciliana ha, invece, fornito la vasca che sarà utilizzata come punto di approvvigionamento idrico da parte degli elicotteri del Servizio Antincendio.

“E’ un importante presidio per contrastare gli incendi che ogni anno devastano la nostra regione – ha detto il sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello – un ringraziamento va al comandante del distaccamento della Forestale di Gangi Francesco Notararigo, al corpo forestale della regione Sicilia, ai dipendenti del comune di Gangi, l’architetto Giovanni Vena e al geometra Tonino Canalicchio”.