Serie D. La Sancataldese cala il tris: presi Matteo Tutino e gli argentini Bruno Paladini e Valentin Haberkon

In queste ore tris di nuovi acquisti per la Sancataldese. I verdeamaranto si sono assicurati per la nuova stagione sportiva il difensore Matteo Tutino (nella foto) classe 2004. Calabrese classe 2004, ha mosso i suoi primi passi con l’under 17 e l’under 19 del Cosenza. Nel 2022 il passaggio alla prima squadra, prima con il Sersale e lo scorso anno con la maglia della Vigor Lamezia.

La dirigenza della Sancataldese ha poi messo a segno un doppio colpo argentino. Il primo è stato quello del difensore centrale Bruno Paladini. Classe ’97, si tratta di un giocatore con una certa esperienza non solo in Argentina, ma anche all’estero. E ora il suo arrivo in Italia con il Ds Alessandro Avarello che ha deciso di puntare sulla sua qualità e temperamento per blindare il centro della difesa.

Infine, la società verdeamaranto s’è assicurata il centravanti Valentin Haberkon. Punta centrale, classe ’95 di Macachin, si tratta di un attaccante possente fisicamente con i suoi 186 centimetri di altezza. Cresciuto nelle giovanili dell’Independiente e del Banfield, è giunto in Europa nel 2020 dove ha vestito la maglia del Csikszereda Miercurea Ciuc nella Liga 2 rumena. Poi l’arrivo in Italia, con esperienze con Rieti e Olympia Agnonese prima dell’approdo in D con la Vigor Lamezia e la Puteolana. Lo scorso anno in forza al Licata.