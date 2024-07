Serie D. Alla Nissa entro le 19,30 del 28 luglio scade la campagna abbonamenti in promo. Superata già quota 600 abbonati

Scade oggi 28 luglio la campagna promozionale per acquistare gli abbonamenti ad un prezzo inferiore. L’offerta, per la precisione, scade oggi alle 19,30.

Se pur in una domenica torrida come quella odierna, la società ha deciso, per venire incontro ai tifosi, di aprire il botteghino al campo sportivo “Palmintelli” fino alle 19,30 in modo da consentire l’acquisto in promozione delle tessere di abbonamento ai tifosi.

A tal proposito è già record in fatto di abbonamenti in casa Nissa. Quando si sta chiudendo la promo abbonamenti, infatti, è stata superata la storica cifra di oltre 600 abbonamenti per la stagione di serie D 2024/2025.