Royal Mail annuncia una collezione unica per celebrare i 50 anni di Dungeons & Dragons

(Adnkronos) – La Royal Mail ha annunciato una serie straordinaria di 14 Francobolli commemorativi per festeggiare il cinquantesimo anniversario di Dungeons & Dragons, il gioco di ruolo più famoso al mondo. L'iniziativa è il risultato della collaborazione con Hasbro e la sua divisione Wizards of the Coast. Dungeons & Dragons, fu pubblicato per la prima volta nel 1974 da Gary Gygax e Dave Arneson, e nel corso degli anni ha avuto un impatto profondo sulla cultura popolare, influenzando film, televisione e videogiochi.

Dungeons & Dragons, pioniere dei giochi di ruolo moderni, vanta oltre 64 milioni di fan in tutto il globo, con una forte presenza anche nel Regno Unito. All'artista britannico Wayne Reynolds, che collabora con il franchise da oltre vent'anni, è stato affidato il compito di illustrare i francobolli della serie, con 11 immagini create ad hoc per questa occasione. Il set principale di otto splendidi francobolli presenta una selezione di mostri iconici del gioco: Drago Rosso, Orsogufo, Vecna, Cubo Gelatinoso, Mind Flayer, Mimic, Belva Distorcente e Beholder. Quando si illuminano i francobolli del set principale con una luce ultravioletta, quattro francobolli mostrano il logo ampersand (&) di D&D. Gli altri quattro svelano una grafica pertinente al mostro raffigurato sul francobollo: Drago Rosso (testa di drago), Vecna (teschio), Mimic e Beholder. Ognuna di queste quattro grafiche fluorescenti è stata creata per il 50° anniversario. Altri sei francobolli, presentati in un foglietto, raffigurano immagini dinamiche di un gruppo di eroi avventurieri che possono essere utilizzati nel gioco, tra cui: Tiefling Ladro, Umano Bardo, Halfling Chierico, Elfo Guerriero, Nano Paladino e Mago Dragonide.­­

David Gold, Direttore degli Affari esteri e della Politica, ha dichiarato: "Per cinquant'anni, Dungeons & Dragons ha permesso a milioni di fan in tutto il mondo di divertirsi usando la propria immaginazione per immergersi in un mondo magico. Siamo lieti che questo gioco di ruolo creativo ed emozionante venga celebrato grazie alle illustrazioni uniche del britannico Wayne Reynolds".

Dan Rawson, Global Play Lead, DUNGEONS & DRAGONS presso Wizards of the Coast, ha affermato: "Sulla base del lavoro già svolto da Hasbro con Royal Mail, siamo onorati di pubblicare questa bellissima collezione di francobolli, approvata ufficialmente da S.M. Re Carlo III, per celebrare il 50° anniversario del Gioco di Ruolo più Famoso al Mondo. Con le splendide illustrazioni di Wayne Reynolds, artista di lunga data per DUNGEONS & DRAGONS, che raffigurano i nostri eroi avventurieri e le nostre temibili creature, siamo certi che questi articoli saranno apprezzati tanto dai fan di D&D quanto dai collezionisti di francobolli". I francobolli, nonché una serie di prodotti da collezione, sono disponibili per il pre-ordine da oggi sul sito www.royalmail.com/dnd e per telefono al numero +44 03457 641 641. La confezione di presentazione, che comprende tutti i 14 francobolli, ha un prezzo di £ 24,40. I francobolli saranno in commercio a partire dal 25 luglio.

