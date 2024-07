Prima uscita stagionale per la Nissa contro il Gemini: gol, spunti d’interesse e prime indicazioni per Terranova

Primo allenamento congiunto o prima uscita stagionale che dir si voglia per la Nissa al Tomaselli. La formazione biancoscudata del presidente Luca Giovannone, che la prossima stagione militerà in serie D, ha battuto 21-0 il Gemini. Un risultato che ovviamente non fa una grinza trattandosi di calcio d’estate, ma che comunque, al di la del valore dell’avversario odierno, va letto come una prestazione ottima di un gruppo nel quale un po’ tutti hanno cercato di mettersi in evidenza.

La Nissa ha iniziato il match con un 4-3-3 formato da Cassano (2005), Lo Pizzo (2005), Baio, Neri, Barrera; Mannino (2006), Privitera, Maltese; Semenzin, Galfano, Tumminelli. Erano indisponibili Rotulo e Samake. Nella ripresa sono entrati gli altri atleti della rosa in una rotazione che ha permesso al tecnico Terranova di avere una visuale a 360 di quella che è la condizione fisica del gruppo dopo 2 settimane di ritiro.

In zona gol a fare la parte del leone è stato Diaz. Il centravanti argentino è sembrato subito in palla nonostante avesse raggiunto il ritiro solo da poche ore. Per lui ben 7 reti e tanta generosità in avanti. A segno con una doppietta anche Dalloro, al pari di Bollino e dello stesso Pagano. Nel secondo tempo a segno Semenzin con una quaterna, Tumminelli con una tripletta, oltre a Privitera, Baio (terzino ex Akragas riconfermato) e del 2006 Mannino. Il prossimo appuntamento è ora per il 6 agosto quando, sempre al Tomaselli, alle ore 18, la Nissa affronterà i palermitani del Bagheria.