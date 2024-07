Prima Categoria. Due super colpi di mercato per la Sommatinese: presi Rosario Genova e Marco Cantavenera

La Sommatinese Calcio sta costruendo una super squadra per la prossima stagione di Prima categoria. Nelle ultime ore la società, la cui guida tecnica è stata affidata ad Ottavio Nicotra, s’è assicurata due autentici pezzi da novanta. Il primo è Rosario Genova (nella foto), bomber deliano lo scorso anno al Serradifalco Calcio con il quale ha vinto i play off promozione approdando in Promozione. Il secondo è il centrocampista licatese classe 2000, Marco Cantavenera.

Marco Cantavenera

Si tratta di due giocatori destinati a fare la differenza. Cantavenera ha indossato maglie importanti come quelle del Santa Sofia Licata, del Gela in Serie D, della Primavera del Foggia Calcio, prima di passare in Eccellenza dove ha indossato le maglie di Mazara, Licata, Sporting Vallone, Nissa, Castadias, Casteltermini e Canicattì. In Promozione ha vestito le maglie di Raffadali e nuovamente Gela prima di approdare al Serradifalco dove vince campionato e coppa di Seconda Categoria e il campionato di Prima Categoria lo scorso anno. Oltre a questi due colpi, la squadra di Ottavio Nicotra ha confermato Davide Di Marco, ma anche Riccardo Cigna e lo stesso Vittorio Caronia. Insomma tanti colpi tra nuovi arrivi e riconferme per un Sommatino che punta al salto in promozione.

La dirigenza con a capo il Presidente Luigi Vendra insieme al vicepresidente Cristian Drogo e al segretario Francesco Geraci, sta facendo le cose per bene e punta ad un ruolo da protagonista per la nuova stagione 2024/2025.