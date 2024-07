Perché i turisti di Palermo scelgono Dubai come destinazione di vacanza

Palermo – Dubai: perché questa rotta è così popolare ultimamente

Dopo l’epidemia di coronavirus che ha colpito l’Italia in modo così spietato, i livelli di turismo esterno sono aumentati in modo significativo. Anche gli italiani più meridionali della Sicilia e di Palermo preferiscono trascorrere le loro vacanze non a casa, ma viaggiando per il mondo e scoprendo nuovi paesi con culture e tradizioni diverse che non si trovano qui in Italia.

Uno di questi paesi è diventato Gli Emirati Arabi Uniti, perché è un paese che combina il perfetto equilibrio tra culture arabe ed europee. Dubai è una città che ha conservato le tradizioni del mondo arabo, ma le ha collocate in un paesaggio urbano. E questo paesaggio deve essere abbinato. La maggior parte dei turisti preferisce noleggiare un’auto, perché è più conveniente. Se avete programmato un viaggio negli Emirati Arabi Uniti, considerate Dubai noleggio Lamborghini. Se il vostro viaggio dura più di una settimana, sarà vantaggioso noleggiare auto mensile per avere il tempo di vedere non solo l’intera Dubai, ma anche gli emirati vicini.

Sensazione di sicurezza

D’accordo, Palermo non è la città più sicura d’Italia. Quello che vale è un quartiere ZEN dove prospera il traffico di droga e che è meglio non avvicinarsi.

In vacanza, si vuole immergersi in un’atmosfera di comfort e sentirsi al sicuro. Un ambiente tranquillo vi permetterà di rilassarvi e lasciar andare lo stress accumulato durante il lavoro.

Gli Emirati Arabi Uniti è il paese con uno dei tassi di criminalità più bassi al mondo. Gli Emirati hanno una probabilità estremamente bassa di furto d’auto, penetrazione in casa di qualcun altro, furto e traffico di droga. Nel complesso, la sicurezza a Dubai per i turisti è organizzata ad alto livello grazie al lavoro di polizia e al gran numero di telecamere.

Pertanto, potete sicuramente non preoccuparvi della vostra sicurezza. Anche se noleggiate un’auto, potete essere certi che è improbabile che le accada qualcosa.

Varietà di tempo libero

Non è mai noioso a Dubai. Le vacanze negli Emirati Arabi Uniti non si limitano alla spiaggia e alle piscine, perché la città offre un’incredibile quantità di intrattenimento per tutti i gusti.

Per esempio, se avete programmato una vacanza in famiglia, dovrete assolutamente visitare il più grande parco acquatico di Dubai che si chiama Aquaventure. Decine di milioni di litri di acqua dolce vengono utilizzati per garantire il funzionamento di questo luogo di vacanza, e dato che Dubai si trova in terre aride, è un lusso colossale anche per una città così ricca.

Gli appassionati di auto apprezzeranno la Ferrari World. È un complesso di intrattenimento a tema dedicato al famoso marchio automobilistico italiano. Ogni zona del complesso evidenzia l’eredità, l’esperienza, la tecnologia e l’innovazione della leggendaria casa automobilistica. C’è intrattenimento da gustare per i visitatori di tutte le età, sia per bambini che per adulti.

Tuttavia, non è necessario visitare un parco a tema per acquisire esperienza di guida Ferrari. Potete noleggiare un’auto di questo marchio e godervela ogni giorno senza essere vincolato agli orari dei trasporti pubblici.

Un altro intrattenimento che piace a tutti gli italiani è il safari. In Italia, purtroppo, non c’è modo di organizzare un viaggio nel deserto, ma questo può essere fatto a Dubai.

I turisti vanno in safari nel pomeriggio e la sera. I SUV spaziosi e appositamente attrezzati si dirigono verso un deserto pittoresco e misterioso, dove prima del tramonto sperimenterete sensazioni fantastiche mentre conquistate maestose creste. Il viaggio sembra incredibile, poiché questo può essere visto solo nei film.

Shopping

Lo shopping a Dubai è considerato il migliore in tutto il Medio Oriente. C’è letteralmente tutto: nei centri commerciali della città potete trovare tutti i tipi di marchi famosi in tutto il mondo, nonché prodotti di produzione locale: tessuti, pellicce, gioielli, profumi e molto altro.

Dubai Outlet Mall è il più grande e unico outlet intorno a Dubai. Questo è un enorme centro commerciale che offre ai clienti collezioni delle passate stagioni di marchi famosi con sconti. Ogni lunedì, indipendentemente dalla stagione, tutti i negozi offrono sconti del 50%.

L’outlet si trova a 20 km dalla città. C’è un ampio parcheggio per chi arriva in auto, quindi non vi preoccupate di un parcheggio per un’auto a noleggio.

Certo, ci saranno anche quelli che non cambiano mai paesaggi italiani con Dubai urbana. Tuttavia, gli eventi degli anni passati ci hanno insegnato ad apprezzare la libertà di movimento e il mondo aperto. Perché non approfittarne e fare un viaggio in cui vi immergete in un altro mondo?