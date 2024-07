Nominato il nuovo delegato per la 5° Area Operativa del Distretto Leo 108 Yb Sicilia: è Calogero Spallino

Il Presidente del Distretto LEO 108 Yb Sicilia, Domenico Levita, ha ufficialmente nominato Calogero Spallino come nuovo Delegato per la V° Area Operativa del Distretto per l’anno sociale 2024/2025.

La V° Area Operativa comprende i Leo Club di Agrigento Host, Caltagirone, Caltanissetta dei Castelli, Canicattì, Golfo di Gela, Ribera e Sciacca.

Soggetto alla supervisione e alla direzione del Presidente Distrettuale (PD), sarà il responsabile dell’amministrazione dell’Area Operativa e avrà il compito di promuovere gli scopi dell’associazione, supervisionare le attività dei presidenti di Club dell’Area operativa e collaborare con il coordinamento e gli Officer distrettuali.

Oltre alla nomina di Delegato sarà anche componente della Commissione Distrettuale Affari Legali insieme a Marco Moriconi (Leo Club del Golfo di Gela) presieduta per l’anno sociale 2024/2025 dallo stesso Presidente Distrettuale, Domenico Levita.