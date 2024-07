Nissa. Prorogata al 28 luglio la campagna abbonamenti. Cresce l’entusiasmo in Città: superata quota 500 abbonati

“Con estremo piacere abbiamo riscontrato che la campagna abbonamenti, così come l’abbiamo strutturata, sta raccogliendo un elevato interesse. Stiamo svolgendo un lavoro importante per consentire a tutti di scegliere il proprio posto che sarà garantito per tutte le partite comprese in abbonamento (14 eventi) inoltre per gli abbonati abbiamo previsto il diritto di prelazione del proprio posto nelle tre partite escluse (in cui prevediamo il sold out)”.

Così il presidente della Nissa Luca Giovannone. Il massimo dirigente biancoscudato ha sottolineato: “Prevediamo durante la stagione di variare il costo del singolo biglietto in base alla rilevanza della partita pertanto chi volesse approfittare dell’ occasione di abbonarsi, di concerto con il responsabile campagna abbonamenti (il segretario generale Maurizio Lamendola) proroghiamo fino a tutto il 28 Luglio la possibilità di accedere alle tariffe più vantaggiose ma soprattutto di scegliere personalmente il proprio posto in tribuna”. Dunque, proroga al 28 luglio per una campagna abbonamenti che ha superato già quota 500 abbonati. Il massimo dirigente della Nissa ha infine annunciato che ai primi 100 che si abboneranno regaleremo la bellissima t-shirt celebrativa della serie D e che solo ed esclusivamente per gli abbonati è stata attivata una scontistica del 5% sui prodotti in vendita presso lo “STORE NISSA” di via Don Minzoni.