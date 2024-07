Nissa, è iniziato il ritiro precampionato: ecco come si prepara ad affrontare la nuova stagione in Serie D

È cominciato ufficialmente il ritiro precampionato della Nissa, che il 17 luglio si è riunita presso lo stadio Marco Tomaselli per iniziare la preparazione in vista della nuova stagione 2024/2025. A guidare la biancoscudata in Serie D sarà il mister Nicoló Terranova, che accompagnerà la squadra in questa nuova avventura, dove non manca di certo il sostegno dei tifosi, il cui entusiasmo si riflette anche nell’aumento dell’interesse per le scommesse sportive.

Una promozione meritatissima

Il ritorno della Nissa in Serie D arriva al culmine di una straordinaria stagione nel campionato di Eccellenza 2023/2024, conclusasi con 77 preziosissimi punti che hanno consentito alla squadra di coronare il sogno degli oltre 7000 tifosi presenti al Tomaselli per festeggiare la vittoria contro il Castelbuono.

Preparazione intensa per i ragazzi di Terranova

Nel corso della stagione passata, la squadra ha dato prova di una grande solidità difensiva e un’elevata capacità offensiva, qualità che è pronta a confermare anche in quarta divisione. A tal fine, mister Terranova ha pianificato un intenso programma di allenamenti volti a migliorare la coesione del gruppo e a perfezionare le strategie di gioco. Sono previste anche sessioni di allenamento congiunte con altre squadre, la prima delle quali è fissata per il 30 luglio, che saranno fondamentali per testare le soluzioni tattiche e valutare lo stato di forma dei giocatori.

Gli ultimi colpi di mercato

La preparazione atletica è fondamentale, su questo non ci piove. Ma per una squadra che torna dopo 11 anni in Serie D è importante anche farlo con una compagine potenziata. La società biancoscudata ha lavorato intensamente durante la pausa estiva per rinforzare la squadra proprio in vista del campionato, e lo ha fatto mettendo a segno una serie di grandi colpi che gli hanno permesso di assicurarsi diverse pedine importanti, che vanno ad aggiungersi alla già promettente squadra di mister Terranova.

Samake Boubacar

Duttilità e fisicità: sono questi i due aggettivi che contraddistinguono Samake Boubacar, il giovane attaccante centrale, ex giocatore di Licata e Trapani, arrivato in squadra per offrire maggiore stabilità al reparto offensivo. Boubacar, che è stato uno dei principali protagonisti della scorsa stagione nel Trapani, rappresenta un investimento importante per il futuro della Nissa. Da lui ci si aspetta tanta qualità.

Francesco Agnello

Insieme al maliano, tra i nuovi acquisti della Nissa c’è anche Francesco Agnello, centrocampista esperto, con alle spalle un passato in Serie D con il Matera. Agnello porta con sé una grande esperienza e una visione di gioco che saranno cruciali per la squadra, così come lo sarà anche la sua capacità di gestire i tempi di gioco per creare occasioni da gol.

Entusiasmo alle stelle per i tifosi della Nissa

Com'era prevedibile, l'inizio della nuova stagione ha acceso l'entusiasmo dei nisseni, che sperano in un campionato ricco di successi. L'arrivo di nuovi giocatori del calibro di Boubacar e Agnello non fa altro che alimentare ulteriormente le aspettative dei tifosi.

Intanto, la preparazione precampionato della Nissa procede a pieno ritmo, con l’obiettivo di presentarsi ai nastri di partenza della Serie D nelle migliori condizioni possibili.