Mussomeli, festa liturgica di S. Enrico nel millesimo anniversario della sua morte.Messa e processione

MUSSOMELI – La comunità parrocchiale di S. Enrico, unitamente alla Confraternita Maria SS. delle Vanelle in S. Enrico, non fanno passare inosservata la data storica e liturgica del 13 luglio 2024, coincidente col millesimo anniversario (1024- 2024) della morte di Enrico II, il Santo Protettore della chiesa “santarriisa”, a cui, appunto, è dedicata la parrocchia. Per l’occasione è prevista la celebrazione del triduo (10, 11 e 12 luglio) in preparazione della ricorrenza, e messa solenne con successiva processione del venerato simulacro di S. Enrico per le vie del quartiere. Va sottolineato che la parrocchia, il prossimo anno 2025, celebrerà il 100° anniversario della sua erezione 1925- 2025) , il cui primo parroco fu il sacerdote Ottaviano Fisci (1876-1938) che introdusse il culto e la devozione a Gesù Nazareno. Lo ha sostituito il parroco Calogero Cimò, a cui va attribuito l’introduzione del culto, e devozione alla Madonna di Lourdes, nel 1937, con la realizzazione del gruppo statuario dell’Ortisei- Purger sistemato nell’apposita nicchia, nella parte centrale della chiesa. Alla guida della parrocchia si sono alternati, successivamente, i sacerdoti Giuseppe Sorce Sapia, Francesco Lomanto, oggi Arcivescovo si Siracusa, e l’attuale parroco Padre Francesco Mancuso.