Mussomeli, cerimonia di insediamento al “Carmelo” nuovo parroco Padre Rosario Castiglione. Presenti Vicario Generale mons. Onofrio Castelli sacerdoti e diacono

MUSSOMELI – Domenica pomeriggio, presbiteri e diacono mussomelesi sono stati tutti presenti alla cerimonia di insediamento del nuovo parroco acquavivese, Padre Rosario Castiglione nella parrocchia di Maria SS. del Carmelo, che subentra a don Salvatore Falzone, chiamato ad altro incarico. . La liturgia è stata presieduta dal vicario generale della diocesi mons. Onofrio Castelli ed animata dal coro del Santuario della Madonna dei Miracoli. Presenti le autorità civili e militari, i sindaci di Mussomeli e di Acquaviva con Giuseppe Catania e Salvatore Caruso, e la confraternita della parrocchia “Maria SS. Del Monte Carmelo”, di cui è priore Vincenzo Salamone. Oltre ai familiari in prima fila, tante altre persone, anche del circondario, hanno voluto omaggiare, con la loro presenza, il sacerdote che ha esercitato precedentemente il suo ministero pastorale anche in altre realtà diocesane come Acquaviva, Milena, Santa Caterina ed, attualmente, ricoprendo il ruolo di Cappellano presso l’Ospedale “Maria Immacolata Longo” di Mussomeli. Preliminarmente, il cancelliere della Curia don Cataldo Amico ha letto il decreto vescovile degli incarichi attributi a Padre Rosario Castiglione con l’applauso finale di tutti i presenti. L’affettuoso intervento nell’ omelia del Vicario Generale mons. Onofrio Castelli all’indirizzo del nuovo parroco, e le profonde riflessioni e i dovuti ringraziamenti finali di Padre Rosario, affidati allo scritto , nel comprensibile momento emotivo, ha reso solenne l’evento con l’auspicio e slancio parrocchiale a sostegno dell’azione pastorale del nuovo parroco Castiglione, il cui sorriso ha invitato ed invita a camminare insieme, uniti, nella tradizione carmelitana.