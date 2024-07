Mussomeli, Borsa di studio “Don Salvatore Callari” assegnata e consegnata a Letizia Diliberto alunna del “Virgilio”

Borsa di studio “Don salvatore Callari”

MUSSOMELI – E’ il terzo anno, da quando i familiari di Padre Salvatore Callari, a seguito della sua morte ed in sua memoria, hanno istituito la borsa di studio “don Salvatore Callari” che propone l’assegnazione ad alunno o alunna dell’Istituto “Virgilio” di Mussomeli che sappiano apprezzare il valore della scuola e quindi meritevole di tale riconoscimento. Infatti, con verbale dello scorso giugno, l’apposita commissione riunitasi nei locali della scuola per l’individuazione dell’alunno/a destinatario dell’ anzidetta Borsa di Studio, dopo attenta analisi e confronto dei documenti di valutazione, ha aggiudicato la Borsa di studio “Don Salvatore Callari” all’alunna della classe IV A Liceo Classico Letizia Diliberto, dopo aver considerato i parametri stabiliti dal Regolamento per l’attribuzione della Borsa di Studio, con una votazione in LATINO 10/10; ITALIANO 10/10; COMPORTAMENTO 10/10; MEDIA QUARTO ANNO 9,54. “La premiata – si legge nella valutazione della commissione – è una studentessa diligente e impegnata. Eccellente in tutte le materie di studio, si distingue, in particolare nell’ambito umanistico, verso cui mostra una spiccata sensibilità e un naturale trasporto. La sua passione per le discipline letterarie è sostenuta da uno spiccato spirito critico che la conduce verso l’interiorizzazione e l’attualizzazione dei grandi valori del mondo classico”. Con l’applauso dei presenti è stata consegnato il premio della borsa di studio “Don Salvatore Callari” del 2024, consistente in cinquecento euro, unitamente alla pergamena e l’omaggio floreale. Alla cerimonia di premiazione sono stati presenti, oltre all’ alunna premiata e i suoi familiari, la famiglia Callari, dirigenti e docenti del Virgilio, Mimma Barbasso, Gabriella Barba, Antonella Granatella e Lia Bonanno, che hanno sottolineato la valorizzazione delle eccellenze nella scuola ed hanno ricordato una persona, il compianto don Salvatore Callari, che, in vita, ha parlato sempre il linguaggio della cultura, promuovendo e trasmettendo sempre il desiderio del sapere. Hanno coordinato l’incontro Silvana Giardina ed Enzo Munì. Sono stati declamati, da Maria Genuardi e Calogero Schifano, alcuni versi di poesie DI Padre Callari che il pubblico presente ha apprezzato ed applaudito. L’evento si è svolto, nella parrocchia del Carmelo, subito dopo la celebrazione dei Vespri solenni, in onore della Madonna del Carmelo, di cui il sacerdote era devotissimo ed anche parrocchiano. Un momento, dunque, prettamente socio-culturale e commemorativo.