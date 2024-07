Mussomeli, “Benvenuta Estate”. Avviate le manifestazioni estive. Piazza Umberto si ripopola e Pro Loco in campo

MUSSOMELI – “Benvenuta Estate”, e martedì sera, è stata dato, ufficialmente, l’avvio alle manifestazioni dell’Estate Mussomelese 2024, nella riqualificata Piazza Umberto, trasformata da piazza del “posteggio”, in una grande ed accogliente piazza per le manifestazioni ed intrattenimenti. Tutti schierati e pronti i volontari della Pro Loco per l’ordinato svolgimento degli appuntamenti programmati, all’insegna del sano divertimento e della promozione del territorio e dei prodotti tipici locali. Una calda serata di luglio, durante la quale si sono alternati i vari spettacoli che hanno visto gioiosamente partecipi, in prima serata, anche i bambini, intrattenuti e coinvolti nello spettacolo dal simpatico giocoliere Mario che ha strappato applausi anche ai più grandi. Spazio per tutti: Musica dal vivo, Artisti di strada con trampolieri, gonfiabili per adulti e bambini, e degustazione di torroni e zucchero filato per i bimbi. Ha coordinato la serata l’ assessore Seby Lo Conte. Il Presidente della Pro Loco, Zina Falzone ha presentato il programma degli eventi estivi, comunque in corso di definizione, ed il sindaco Catania augurato a tutti le buone vacanze ed il buon divertimento.