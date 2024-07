Incendio in un’azienda di trattamento di rifiuti nel Palermitano

Un incendio è divampato intorno alle 5 di stamane a Termini Imerese (Palermo) in un’azienda di contrada Canne Masche che si occupa del trattamento di rifiuti. Sono intervenuti diverse squadre dei Vigili del fuoco e il nucleo Nbcr per controllare l’inquinamento dell’aria attorno all’azienda. Sono stati bruciati diversi quintali di rifiuti, tra cui molti in materiale plastico e gomma. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri, che insieme ai tecnici dei pompieri dovranno stabilire le cause dell’incendio