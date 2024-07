Gela. L’incontro fra i giovani e la Polizia di Stato presso l’ “Oratorio Salesiano” per veicolare un messaggio di legalità e rispetto delle leggi

Ha riscosso un grande successo tra i bambini e gli adolescenti di Gela, la manifestazione tenutasi nel pomeriggio di ieri all’Oratorio Salesiano, intitolato “Villaggio della Legalità”, organizzato da don Antonino Lauretta; dopo una conferenza tenutasi nella sala riunioni, i partecipanti hanno potuto vivere più da vicino la realtà dell’operatore di Polizia; nel piazzale interno infatti, i giovani “ospiti” hanno incontrato una pattuglia “ippomontata” composta da due cavalli del reparto di Palermo, un cane poliziotto antiesplosivo proveniente dalla Polizia di Frontiera di Catania, le auto della Polizia Stradale del locale distaccamento, nonché gli operatori della Polizia Scientifica. Era presente anche la nuova Alfa Romeo “Tonale”, destinata al controllo del territorio come “Volante” recentemente assegnata al Commissariato. Ai poliziotti, i giovani partecipanti hanno posto innumerevoli quesiti riguardante il lavoro quotidiano, come entrare a far parte della grande famiglia della “Polizia di Stato”, nonché informazioni sui rilievi effettuati dalla Polizia Scientifica.

Presenti alla manifestazione anche i Funzionari del Commissariato di P.S. cittadino.

La giornata di festa si è conclusa con i due “Cavalieri” che hanno effettuato un giro di controllo in corso Salvatore Aldisio e la simulazione di un intervento effettuato dal cane antiesplosivo insieme ai “colleghi” della Polizia Scientifica.