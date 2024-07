Emozioni e successo per il VII Raduno Poetico Isola di Favignana – Premio letterario Fratelli Giangrasso

Ieri mattina, nel suggestivo scenario dei giardini di Palazzo Florio, si è svolto il VII Raduno Poetico Isola di Favignana – Premio letterario Fratelli Giangrasso. L’evento, organizzato dall’Associazione culturale “Ophea” con il patrocinio del Comune, ha visto la partecipazione di numerosi poeti e appassionati provenienti da tutta la provincia. Il premio letterario Fratelli Giangrasso è stato assegnato al barone Giuseppe Giaconia Di Migaido, autore del libro “Caleidoscopio di Racconti”, mentre per la Sezione Emergenti è stata premiata la trapanese Lorena Maria Teresa Milano, autrice di “Un quarto di luna”. Altri due premi sono stati assegnati a Turi Calvino e Giovanni Figliomeni per la Sezione Arte pittorica.Il vice sindaco Ignazio Galuppo, intervenendo in apertura, ha sottolineato la valenza culturale dell’iniziativa: “Questo raduno – ha detto – rappresenta un importante momento di confronto e riflessione, un’opportunità di arricchimento per tutta la nostra comunità. La poesia è un ponte tra culture e un mezzo per esprimere l’anima della nostra isola”.”È stato bello ed emozionante vedere una partecipazione così numerosa”, dice Paola Gusinu, presidente dell’Associazione “Ophea”. “Ringrazio l’Amministrazione comunale e tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa che coinvolge tantissimi artisti dando la possibilità di fare emergere il loro talento. Grazie a tutti gli artefici di questa Bellezza”.