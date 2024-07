Crisi idrica nel Nisseno, tavolo tecnico in Prefettura. Armenia: “Massimo supporto da tutte le istituzioni”

Si è svolta nella mattinata di oggi, nella Sala della protezione civile della Prefettura di Caltanissetta, una nuova riunione finalizzata a compiere un monitoraggio congiunto sulla crisi idrica in atto.

Al tavolo, presieduto dal Prefetto Chiara Armenia, hanno preso parte il Presidente della Cabina di regia regionale per l’emergenza idrica, Ing. Salvatore Cocina, il Presidente dell’ATI idrico, Avv. Massimiliano Conti, i Sindaci della provincia nonché i rappresentanti dell’Azienda Sanitaria locale, dei Consorzi di bonifica e i referenti dei gestori del servizio idrico locale e di sovrambito.

In apertura il Prefetto, nella consapevolezza delle difficoltà legate alla carenza idrica e delle molteplici criticità ad essa connesse, ha focalizzato l’attenzione sulle difficoltà del settore zootecnico, auspicando un impegno congiunto da parte di tutti i soggetti interessati per cercare di garantire il massimo sostegno alle aziende e ai capi di bestiame.

Al riguardo, nel corso della riunione, è stato sottolineato l’essenziale supporto ad oggi fornito dall’Azienda forestale cui il Prefetto ha rivolto un sentito ringraziamento per i notevoli sforzi messi in campo allo scopo di alleviare i disagi patiti dagli allevatori e i conseguenti rischi per gli animali. Ormai da settimane, infatti, proprio al fine di rifornire le aziende zootecniche più colpite, sul territorio provinciale è in azione un’autobotte della forestale che, seppur con qualche difficoltà legata al numero delle aziende in sofferenza e dell’estensione del territorio, provvede con grande impegno a rifornire acqua potabile in favore degli allevamenti.

Peraltro, per fornire un sollievo a tale settore, nel corso dell’odierna riunione, grazie al confronto proattivo tra il Consorzio di bonifica, il gestore locale e il Sindaco di Caltanissetta, sono state avviate ulteriori interlocuzioni per attivare mirate strategie operative che consentiranno di creare dei collegamenti con la conduttura in favore di aziende che non riescono a captare acqua, sulla scorta di quanto già realizzato in altre zone del territorio provinciale.

Nel contempo, i Sindaci di San Cataldo e Caltanissetta hanno assicurato che dalla prossima settimana saranno operative due nuove autobotti che potranno offrire ulteriore supporto nelle attività di rifornimento delle zone meno servite.

Attesa la centralità della tematica, che rischia di incidere negativamente sull’economia del territorio, il Presidente dalla Cabina di regia, nell’esprimere soddisfazione per il complesso di azioni messe in campo per lenire i disagi del settore zootecnico, ha assicurato il massimo supporto per tutti gli interventi che dovessero rendersi necessari.

In chiusura, il Prefetto, nel ringraziare i Sindaci per tutto il lavoro finora svolto, li ha esortati a proseguire incessantemente nella ricerca ed esplorazione di pozzi o di nuove sorgenti nel territorio che, ove rinvenuti, contribuirebbero ad aumentare la portata idrica. Inoltre, il Prefetto con il sostegno della Regione, ha invitato tutti i soggetti a imprimere la massima accelerazione a tutte le procedure ed interventi già in atto al fine di giungere quanto prima al loro completamento.

Nell’assicurare che l’azione di monitoraggio proseguirà anche nel corso delle prossime settimane, al fine di acquisire dati sempre aggiornati, il tavolo si aggiornerà al termine di questa settimana per la programmazione tecnica di interventi operativi e soluzioni efficaci per fronteggiare talune specifiche criticità.