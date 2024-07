Colpo da novanta in casa Nissa: preso l’esperto difensore centrale Luca Bruno

Colpo da novanta per la Nissa il cui ds Ernesto Russello ha chiuso la trattativa con la quale ha portato in maglia biancoscudata Luca Bruno. Difensore, classe 1996, bresciano doc, Luca Bruno è un difensore centrale di spessore, mix di esperienza e grande qualità che va ad arricchire ancor di più un reparto arretrato, già di altissimo livello e soprattutto ben collaudato.

Luca Bruno, prima di approdare alla Nissa, dopo essere cresciuto nelle giovanili del Brescia, ha indossato in carriera le casacche di Trapani in Serie D, Alma Juventus, Rende, Siracusa e Messina in Serie C; Crotone e Pro Vercelli in Serie B. Dunque, un difensore con esperienze importanti a livello professionistico, un giocatore esperto per la retroguardia biancoscudata. Luca Bruno, pertanto, già il prossimo 17 luglio si aggregherà alla Nissa per il raduno.

Bruno ha commentato così il suo arrivo alla Nissa: “Questa società intende approdare nel professionismo in tempi brevi. Con il procuratore e il direttore abbiamo trovato subito l’intesa. Alla Nissa c’è un presidente, Luca Giovannone, molto ambizioso; saluto i tifosi e dico che sono pronto a vivere questa nuova esperienza con grande entusiasmo”.