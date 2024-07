Caltanissetta. Sinistra Italiana: “Grati alla cittadinanza per adesione alla raccolta firme per abrogare l’autonomia differenziata”

Sinistra Italiana Caltanissetta: grati alla cittadinanza nissena che ha affollato i banchetti della raccolta firme per il referendum per l’abrogazione dell’autonomia differenziata.

Caltanissetta, 29 luglio 2024

Il Circolo di Sinistra Italiana “Enrichetta Casanova Infuso” di Caltanissetta ringrazia i concittadini per la loro sensibilità civica di fronte al tema dell’autonomia differenziata.

In soli tre giorni, dalle periferie cittadine ai quartieri del centro storico, l’intera città di Caltanissetta ha abbracciato i banchetti di Sinistra Italiana per firmare contro una legge squallida e disumana.

La campagna di raccolta delle firme per la richiesta del referendum abrogativo della legge sull’autonomia differenziata dà una inequivocabile indicazione politica in città: nessuno può sentirsi al sicuro sotto una legge che aumenta le disuguaglianze e crea disparità e particolarismi non solo tra le Regioni, ma anche tra le città di una medesima Regione.

Con tale legge scellerata sono già in pericolo le discipline che, tra le tante, promuovono il benessere di un popolo: la salute, l’istruzione, il lavoro e l’ambiente. Firmare contro l’autonomia differenziata significa, perciò, rafforzare l’impianto solidaristico della nostra Costituzione.

Il Circolo di Sinistra Italiana “Enrichetta Casanova Infuso” è davvero grata ai concittadini nisseni che hanno affollato gli appuntamenti di sottoscrizione per l’abrogazione della legge. I banchetti gremiti e i grandi numeri registrati sono la forma più autentica di civismo che una città del profondo Meridione abbia potuto manifestare.

Il Circolo di Sinistra Italiana “Enrichetta Casanova Infuso” di Caltanissetta dà appuntamento ai prossimi banchetti organizzati a sua cura. Per conoscere le date basterà consultare gli account social ufficiali di Sinistra italiana Caltanissetta:

Facebook: www.facebook.com/sinistraitaliana.caltanissetta

Instagram: www.instagram.com/sinistraitaliana.caltanissetta