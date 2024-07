Caltanissetta, l’associazione cinematografica e culturale “Laboratorio dei sogni” in Polonia per l’Erasmus Plus “Togheter”

E’ stato implementato oggi con l’arrivo di nuovi membri il Consorzio Culturale internazionale di cui fa parte l’Associazione cinematografica e culturale Laboratorio dei sogni di Caltanissetta, Italia, rappresentata da Fernando Barbieri.

Del Consorzio già facevano parte oltre l’Italia anche: l’Associazione Stowarzyszenie FILMFORUM di Varsavia, Polonia, con la funzione di leader; l’Associazione CINEMAHALL di Kiev, Ukraina rappresentata da Illia Svidler; la Fundacja na Rzecz Niematerialnego Dziedzictwa Kultury w Polsce di Radom, Polonia; l’Instytut KOSMOPOLIS Fundacja Nauki, Kultury i Edukacji, Olsztyn, Polonia.



Il Gruppo culturale internazionale è rappresentato da Maciej Dominiak – Presidente e Laura Abbaleo Segretaria Generale.

I nuovi membri del “The FILMFORUM Group” Consortium sono: la Stiftelsen Amandusfestivalen, Lillehammer, Norvegia, rappresentata da Eivind Myklebost Nordengen; la Malta Film Foundation, Msida, Malta, rappresentata da Joyce Grech; la MALFAMÉ Association Saint Étienne, Francia rappresentata da Walid Bekhti; la F-NETWORK Sp. z o.o. Varsavia, Polonia, rappresentata da Marta Karnkowska.

La finalità del Gruppo di lavoro interazionale è quella di confermare la volontà di lavorare insieme in partenariato per sviluppare la cooperazione internazionale nel campo della cinematografia, del mercato cinematografico e della formazione nel settore dell’ audiovisivo.

In questo momento l’Associazione Cinematografica e Culturale Laboratorio dei Sogni si trova in Polonia a Radom in rappresentanza dell’Italia per un Erasmus Plus dal nome Together edizione 2024, promosso dalla Filmforum come Associazione capofila della Polonia e patrocinato dall’Unione Europea.

Quest’anno il gruppo è costituito interamente da ragazze: Ester Margaret Bonaccorso, Erika Cucinotta, May Gharbi, Rebecca Lucci, Melissa Martino, Morena Medico, Giuliana Mondera. Capogruppo Laura Abbaleo.