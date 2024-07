Caltanissetta. Il Risiko Club Ufficiale festeggia i suoi due anni tra i grandi club d’Italia

CALTANISSETTA. Grande festa ieri nei locali di Eclettica Street Factory per i “Risikanti” nisseni che hanno festeggiato il passaggio a Risiko Club Ufficiale avvenuto nel luglio di due anni fa. I vertici nazionali, dopo un attento esame, durato sei mesi, sull’attività svolta sin dal 2018, sull’incremento dei tesserati e dei partecipanti ai vari tornei interni, regionali e nazionali, si esprimevano positivamente affinchè Caltanissetta da semplice Risiko Club avesse la sua “U”.

E proprio in quell’anno l’RCU nisseno partecipa per la prima volta al Campionato Nazionale a Squadre, svoltosi a Cesenatico, piazzandosi in decima posizione su 25 club, molto più “blasonati”, proveniente da tutta l’Italia. Nel 2023, sempre al Campionato Nazionale a Squadre, giocatosi a Roma, i nisseni si aggiudicano la seconda piazza.

Questi risultati di valenza nazionale permettono ai nisseni di essere scelti come organizzatori del 54mo Raduno Nazionale che, da domani sino a domenica, vedrà la presenza di più di settanta giocatori, provenienti da ogni club d’Italia, sfidarsi con il rotolio dei dadi alla conquista del mondo. Il tutto nella splendida location dell’Hotel San Michele.

Dopo i dovuti festeggiamenti si è giocato il II° turno del XIV torneo interno hanno vinto i loro rispettivi tavoli: Giorgia Moscarelli, Salvatore Giambra, Claudio Lombardo e Andrea Kiswarday confermando le prime cinque posizioni insieme a Manuel Carapezza.

Mancano altri tre turni per conoscere chi saranno i sedici semifinalisti che si giocheranno, il 29 agosto dopo la pausa feriale, l’accesso alla finale del 5 settembre.

Finito questo torneo si completerà la classifica del ranking “Eclettica”: i prime sei formeranno la squadra che parteciperà al Campionato Nazionale a Squadre a Bologna nel mese di ottobre.