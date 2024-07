Caltanissetta, il dodicenne nisseno Carlo Mastrosimone conquista il podio nella gara Sprint Race al Circuito Internazionale di Aprilia

Grinta, passione e tanti sacrifici sono gli ingredienti che hanno portato Carlo Mastrosimone, lo scorso fine settimana, a conquistare il podio nella gara Sprint Race al Circuito Internazionale di Aprilia, nel Campionato Civ Junior round 4 Aprilia per la categoria Fim MiniGP Italy Series Ohvale GP-2 190.

Dodici anni, nisseno, Carlo, in sella alla sua Ohvale 190, ha conquistato anche il secondo gradino del podio nella Gara 1, lasciandosi, però, sfuggire il podio nella Gara 2 a causa di una caduta. Dettaglio che non ha demoralizzato il piccolo pilota, e che oggi vanta la 6° posizione nel Campionato il cui ultimo round verrà disputato il prossimo 15 settembre a Varano de‘ Melegari.

Carlo Mastrosimone sale per la prima volta in sella a una minimoto a cinque anni, e la passione, comune a quella del suo fratellino Mattia – di dieci anni –, gli viene trasmessa da papà Michele, suo primo fan insieme a Mamma Giada e alla piccola sorellina. Ha partecipato, a livello amatoriale a diverse gare, e nel 2020 vive l’esperienza del suo primo Campionato a livello agonistico.













“Carlo ci teneva a questo podio – ha dichiarato mamma Giada –. Si è allenato tantissimo e ha fatto molti sacrifici.”

E l’orgoglio che si legge nel cuore e negli occhi dei genitori è anche gioia per il piccolo Carlo, che i sacrifici non li compie soltanto in questo suo amato sport, ma anche nello studio, portando a casa buoni risultati.

Ha continuato mamma Giada: “Mi ha detto: ‘Mamma, ti regalo il podio’. Ed è stato vero.”

Una conquista, quella del piccolo Carlo Mastrosimone che è stata frutto non solo di tanto impegno, ma anche di un forte sostegno, quello della famiglia, che a ogni gara sparsa per l’Italia si muove compatta, a bordo del suo camper, per vivere tutti insieme momenti di adrenalina e andare anche oltre, conoscendo nuove persone e arricchendosi dal punto di vista umano.

Un sostegno che trova riscontro anche nell’associazione sportiva dei suoi genitori – Carlo e Mattia 2.11.51 –, nata per accompagnare e supportare i giovani talenti che vogliono avvicinarsi al mondo dello sport e diventare piloti professionisti.

La vittoria di Carlo è un sorriso donato a quanti di loro lo supportano e lo accompagnano lungo questo percorso; è un abbraccio offerto alla città di Caltanissetta che, attraverso lo sport, mostra la sua bellezza e passione.