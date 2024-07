Caltanissetta. Contrasto alla “Malamovida”: controlli a 360 gradi della Polizia in tutta la Provincia

CALTANISSETTA. In attuazione della direttiva del Ministro dell’Interno riguardante la movida urbana e l’abusivismo connesso al circuito del divertimento, il Prefetto di Caltanissetta ha presieduto, lo scorso 19 giugno, un Comitato provinciale per l’ordine e la Sicurezza pubblica, svoltosi alla presenza di tutti i Sindaci della provincia, nel corso del quale sono stati impartiti gli indirizzi per accrescere la cornice di sicurezza con riferimento alle attività di intrattenimento estivo e contrastare la cosiddetta “malamovida”.

L’avvio della stagione estiva e la piena ripresa delle attività turistiche, di svago e di intrattenimento anche serale e notturno, che comportano notevole affluenza di persone e in particolare di giovani, richiedono, infatti, il massimo impegno per assicurare il sereno svolgimento delle attività e delle manifestazioni in programma nel territorio provinciale, al precipuo fine di promuovere un circuito legale del divertimento ed evitare ogni possibile turbativa dell’ordine pubblico.

Alla luce di quanto sopra e in ottemperanza alle indicazioni fornite al Sig. Questore, quale organo operativo della P.S., lo scorso 1 luglio, si è tenuto un Tavolo Tecnico presso la Questura, alla presenza dei vertici provinciali delle FF.PP. e dei Comandanti delle Polizie Locali dei Comuni della Provincia, durante il quale è stata concordata l’implementazione di un dispositivo sinergico di controllo del territorio e di prevenzione e repressione dei reati già attivo ed efficiente, in un’ottica di sicurezza integrata tra Forze dell’Ordine e diretto ad assicurare la massima presenza sull’intero territorio.

In particolare, sono stati previsti servizi a carattere straordinario interforze volti al controllo delle aree urbane ove maggiormente si concentrano attività di intrattenimento, ovvero servizi straordinari di controllo del territorio mediante attività strategica, mirata e programmata, con caratteristiche di incisività, visibilità e deterrenza, tesa a prevenire e contrastare fenomeni delinquenziali in genere e comportamenti arrecanti disturbo alla quiete pubblica che possano alterare la percezione della sicurezza tra i cittadini, nonché fenomeni di abusivismo.

I servizi, che riguarderanno l’intero territorio provinciale, saranno finalizzati a incrementare al massimo le attività di prevenzione a carattere generale e di controllo del territorio, anche in un’ottica di deterrenza, e a rafforzare le misure di vigilanza a tutela delle località a maggiore vocazione commerciale, esercizi della grande distribuzione nonché di quelle ove tradizionalmente vengono allestiti mercatini e fiere, anche in relazione all’eventuale considerevole afflusso di persone.

I controlli si estenderanno anche ai locali pubblici di ristorazione e intrattenimento e, più in generale, tutte quelle aree di abituale ritrovo di giovani. Particolare attenzione, inoltre, verrà rivolta ai controlli sulle strade urbane ed extraurbane attraverso un’intensificazione dei servizi di vigilanza stradale sui flussi veicolari, soprattutto nelle zone del litorale e verso le zone balneari ove, nella stagione estiva, si registra un’intensificazione degli spostamenti.

In tale contesto, particolare considerazione sarà posta verso chi si pone alla guida in stato di ebrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, soprattutto nei weekend.

Inoltre, al fine di incentivare un clima di collaborazione “virtuosa” tra gli Enti comunali e le Forze di Polizia, aperto alla partecipazione attiva dei gestori di locali pubblici e che miri all’esclusivo obiettivo di rafforzare e promuovere il circuito legale del divertimento e contrastare forme di illegalità diffusa che possano alimentare una percezione di insicurezza da parte dei cittadini, il Prefetto ha indirizzato una direttiva ai Sindaci e ai rappresentanti delle Associazioni di categoria.

In particolare, con tale circolare è stata richiamata l’attenzione degli Amministratori locali circa la necessità di assicurare un’efficace azione di vigilanza e controllo sugli orari di chiusura degli esercizi pubblici nonché sulla vendita di bevande alcoliche, anche attraverso l’adozione di ordinanze sindacali ai sensi degli artt. 50 e 54 TUEL, con l’auspicato coinvolgimento dell’associazionismo di riferimento dei commercianti.

Al riguardo, peraltro, si è illustrata la possibilità di rendere omogenei, in ambito provinciale, gli orari di apertura dei locali pubblici, anche allo scopo di evitare fenomeni di movimentazione notturna di giovani lungo le strade con potenziale innalzamento del rischio di incidenti connessi alla guida in stato di alterazione.

Peculiare rilievo, infine, è stato rivolto al contrasto dell’abusivismo nell’ambito della gestione e organizzazione di spettacoli e trattenimenti pubblici, particolarmente avvertita dalle Associazioni di categoria. Sul punto, il Prefetto ha rivolto l’invito a segnalare tempestivamente alle Autorità preposte le situazioni di irregolarità di cui dovessero venire a conoscenza nell’organizzazione di spettacoli ed eventi non assistiti dalle necessarie autorizzazioni di polizia, ai fini di una immediata azione di contrasto all’abuso e di ripristino della legalità.