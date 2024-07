Caltanissetta. Conservatorio Vincenzo Bellini, approvato il progetto Erasmus+ “BRAVO”: dar vita a un’opera lirica che unisce l’Europa

L’istituto di alta formazione artistica e musicale nisseno sotto la guida del Direttore M° Michele Mosa raggiunge un nuovo traguardo nel campo della musica e dello sviluppo territoriale ottenendo un altro successo con l’approvazione del progetto Erasmus+ BRAVO: «Celebrating the Bold and Resilient Achievements of Visionary European women through Opera»

Il Conservatorio Bellini di Caltanissetta si distingue ancora una volta sulla scena internazionale confermandosi un esempio di eccellenza musicale e sviluppo territoriale. Infatti è stato approvato da parte dell’agenzia nazionale il progetto “BRAVO”, finanziato con un budget di 400.000 euro. Questo ambizioso progetto ha come obiettivo la creazione di un’opera lirica innovativa, frutto di una collaborazione trasversale con prestigiose istituzioni musicali europee.

Sotto la guida del Direttore M° Michele Mosa, il Conservatorio Bellini ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di eccellere in ambito musicale ed educativo. Un contributo fondamentale al successo del progetto è stato dato dal M° Francesco Colasanto, docente di informatica musicale ed elettroacustica e project manager del Conservatorio nisseno, che ha redatto interamente in lingua inglese la proposta progettuale. Colasanto ha ottenuto un incredibile punteggio di 99 su 100, posizionandosi fra i primissimi posti su oltre 200 candidature progettuali. Questo risultato testimonia l’alta qualità del lavoro svolto e la rilevanza internazionale del progetto.

Il progetto “BRAVO” non si limita alla semplice composizione di un’opera lirica, ma mira a facilitare la collaborazione interculturale, introdurre modelli educativi innovativi e celebrare il contributo di tre figure femminili che hanno incarnato i valori dell’Unione Europea. Le attività previste, tra cui prime, laboratori e iniziative di sensibilizzazione civica, coinvolgeranno un pubblico variegato, promuovendo un ambiente culturale ed educativo più interconnesso, diversificato e accessibile per tutti.

Oltre a questo straordinario successo, il Conservatorio Bellini è attualmente

impegnato nel progetto MUSIC4D-PNRR, un’iniziativa finanziata con 5.000.000 di euro che lo vede come partner insieme ad altri dieci conservatori del sud Italia e due università: l’Università di Palermo, capofila del progetto, e l’Università della Calabria (UNICAL). Questo progetto segna un’altra tappa cruciale nel percorso di crescita e affermazione del Conservatorio a livello nazionale e internazionale. Il Direttore Mosa e tutto il personale, con passione e grande dedizione, sono impegnati a portare avanti un lavoro che continua a elevare l’istituzione a nuovi livelli di eccellenza e prestigio.

In attesa dei risultati di un altro progetto Erasmus+, che mira all’implementazione della musica nelle discipline STEM e STEAM, l’istituzione di alta formazione artistica e musicale nissena continua a dimostrare il suo impegno nel promuovere l’eccellenza musicale e l’innovazione educativa. Con iniziative come queste, il Conservatorio Bellini di Caltanissetta si conferma un punto di riferimento nel panorama musicale europeo, capace di unire tradizione e innovazione, locale e globale.