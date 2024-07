Caltanissetta. Attiva la nuova campagna di screening gratuito per l’Epatite C “Basta Pensarci”

CALTANISSETTA. È attiva la nuova campagna di screening gratuito per l’Epatite C – “Basta Pensarci” – promossa dall’Assessorato della Salute della Regione Sicilia e rivolta ai residenti nati tra il 1969 e il 1989.

Partecipare è semplice e completamente gratuito. I residenti che rientrano nella fascia di età indicata possono recarsi in uno dei 320 laboratori convenzionati, entro il mese di dicembre 2024, per sottoporsi al test senza necessità di prescrizione medica. I risultati saranno comunicati tramite SMS e, in caso di esito positivo, sarà fornito immediato supporto per avviare il trattamento.

Nonostante l’epatite C spesso non presenti sintomi evidenti, è importante sottoporsi a un semplice esame del sangue per individuarla precocemente. Per scoprire il laboratorio più vicino: www.bastapensarci.it

Per ulteriori informazioni: https://www.asp.cl.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx…