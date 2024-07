Caltanissetta. Asd Ballet Academy Dance, applausi e soddisfazioni per lo spettacolo “The New Ariston”

L’asd Ballet Academy Dance con grande orgoglio e con proficuo lavoro ha portato in scena “The New Ariston” un saggio-spettacolo, il 10°, pieno di colpi di scena. Infatti il pubblico ha molto apprezzato le tematiche scelte dalla direttrice artistica, Dottoressa in scienze motorie e insegnante Giada Paterna, che con sensibilità ha reso omaggio nel primo tempo all’étoile Carla Fracci per testimoniare come nonostante le assenze di opportunità si possono realizzare i propri sogni. Nel secondo tempo sono stati riproposti i vari temi sonori e sociali di Sanremo con particolare attenzione al ruolo sociale della donna nel mondo di oggi e l’elogio di questa figura spesso svalutata, oltre che portare il tema dell’immigrazione.

Tutti temi educativi quelli proposti con l’auspicio che ogni allievo interiorizzi l’importanza dello sport e dell’arte della danza per non intraprendere cattive strade ma solo belle esperienze future.

Orgogliosa e felice l’insegnante augura a tutti buone vacanze e si aspetta numerose iscrizioni per il nuovo anno dopo l’enorme apprezzamento del pubblico. Asd Ballet Academy Dance ringrazia immensamente Francesco Daniele miceli che ha intrattenuto e presentato egregiamente la serata, Marco Cammarata per le grafiche e scenografie in perfetta sintonia con lo spettacolo , service Tumminelli , fotografi Curatolo Srl e Claudio Vicari, la security e l’intero staff.