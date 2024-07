Caltanissetta. Al 54° Raduno Nazionale di Risiko in corso all’Hotel San Michele ecco i 32 semifinalisti

CALTANISSETTA. Presso l’Hotel San Michele di Caltanissetta, si è svolta la prima giornata di gioco del 54mo Raduno Nazionale del Sud organizzato dal Risiko Club Ufficiale di Caltanissetta in collaborazione con Metarisiko Risiko Club on line e Spin Master Games.

In mattinata una parte dei partecipanti, accompagnati da Maria Pia Matraxia e Giancarlo Ciulla, hanno fatto una visita guidata nel centro storico della Città sotto la guida dell’Arch. Giuseppe Saggio.

Nel pomeriggio si è iniziato a giocare: 82 i giocatori iscritti 80 i partecipanti con venti tavoli di gioco. Il regolamento nazionale prevede che con 80 partecipanti ci siano 32 semifinalisti attraverso una classifica formata dalla somma dei punti di due turni di gioco. Dopo i due turni di gioco sono stati ammessi agli otto tavoli delle semifinali in ordine di classifica ( tra parentesi il Risiko Club di appartenenza): Lorenzo Maschietto ( Il Grifone Venezia), Davide Intravaia (Word Domination Acireale), Dario Facchinetti (Le Mura Bergamo), Alessandro Pillitteri (RCU Milano), Andrea Forno (ToRisiko! Torino), Stefano Baldazzi (il Cannone Faenza), Matteo Squillaci (Risiko dello Stretto Messina), Claudio La Monica (Eagles Palermo), Alessandra Fortunato (Il Maialino Modena), Nicolò Pillitteri (Eagles Palermo), Marco De Simone (Il Gufo Roma), Bruno Scottà (Il Grifone Venezia), Gianluigi Bovo ( I Masnadieri Castelfranco Veneto), Simone Ziz ( Il Grifone Venezia), Federico Granata ( Word Domition Acireale), Andrea Parodi (Borgo Pila Genova), Dario Aceti (Monzamici Monza)), Aurelio Mazzè (Eclettica Caltanissetta), Michele Cammarata (Eclettica Caltanissetta), Davide Pavone (Il Grifone Venezia), Alessio Sansoni (Eclettica Caltanissetta), Giuseppe Sterlicchio (Risik’arè Barletta), Martino Brucato (Eclettica Caltanissetta), Daniele Todeschini (Word Dominition Acireale), Mariella Brucculeri (Eclettica Caltanissetta), Giancarlo Nicoletti (Il Gufo Roma), Giorgia Moscarelli (Eclettica Caltanissetta), Maria Pia Matraxia (Eclettica Caltanissetta), Valerio Mascagna (Il Maialino Modena), Giuseppe Corsello (Il Passatempo Siracusa), Giorgio Assenza ( Il Passatempo Siracusa), Antonio Condorelli (Word Dominition Acireale).

Sempre ieri il Risiko Club nisseno ha voluto ringraziare il direttore Antonio Leonardi consegnandogli una targa dedicata, per la disponibilità e gentilezza dimostrata nell’occasione.

“Il direttore Leonardi ci ha supportato e sopportato, dandoci una grande mano di aiuto in questa importante occasione che per noi è stato un banco di prova per futuri eventi. – dichiarano dal direttivo del Club nisseno – Essere riusciti a raggiungere gli 80 partecipanti ci proietta in una dimensione nazionale e grazie al supporto degli sponsors e di tutti i soci ci fa ben sperare per il futuro del nostro club e del gioco del Risiko

.

Ora sono in programma le semifinali per determinare gli otto finalisti che saranno i rispettivi vincitori degli otto tavoli di semifinale, dopo di che si giocheranno i due tavoli della finale che proclamerà i due vincenti che parteciperanno di diritto al Campionato Nazionale Individuale 2025.